Azərbaycan şəbəkəyə əlavə bərpa olunan enerji mənbəyi inteqrasiyası üzrə tədqiqatları yekunlaşdırır
- 30 sentyabr, 2025
- 11:30
Azərbaycan şəbəkəyə əlavə bərpa olunan enerji mənbəyi inteqrasiyası üzrə tədqiqatları bu ilin sonunda və yaxud gələn ilin əvvəlində tamamlayacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu "SOCAR Green" MMC-nin günəş və külək enerjisi üzrə eksperti Elçin Tarquliyev "Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi"nin (BCAW2025) 2-ci günündə bildirib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın milli şəbəkəsi artıq bərpa olunan enerji mənbələrinin davranışını öyrənir və daha çoxunu inteqrasiya edə biləcəyindən əmin olmaq üçün onları araşdırır: "Hazırda başqa bir enerji şirkəti və "China Energy" ilə tədqiqat aparılır ki, nə qədər əlavə bərpa olunan enerji mənbəyi inteqrasiya edə biləcəyimizi və bu bərpa olunan enerji mənbələrinin inteqrasiyası üçün nələrin lazım olduğunu, hansı zəruri yeniləmələrin tətbiq edilməli olduğunu və ya şəbəkəyə nə qədər enerji saxlama sistemləri əlavə etməliyimizi müəyyən edək. Ümid edirəm ki, bu tədqiqat bəlkə bu ilin sonunda və ya gələn ilin əvvəlində tamamlanacaq".
E.Tarquliyev bildirib ki, Azərbaycan 2040-cı ilə qədər mərhələli şəkildə təxminən 4 giqavat bərpa olunan enerji ixrac etməyi planlaşdırır: "Bərpa olunan enerji mənbələrinin fasiləli olması nəzərə alınmaqla, biz xəttin həmişə tam güclə işləməsi üçün daha böyük miqyasda, bu 4 giqavat ixracından bəlkə üç dəfə çox yerləşdirməli olacağıq. Bu gün Azərbaycan şəbəkəsinin 2 giqavat inteqrasiya imkanı var. Azərbaycan neft və ya təbii qaz ixracatçısı olduğu kimi, yaşıl enerji ixracatçısı olmağa çalışır. Söhbət daha çox Avropaya ixracdan gedir. Bunun üçün daha böyük miqyaslı bərpa olunan enerji mənbələri oyuna daxil olacaq. Onlar müəyyən dərəcədə milli şəbəkəyə qoşulmayacaqlar, çünki Azərbaycanda enerji tələbatı Azərbaycanın ixrac etmək planlaşdırdığı ilə müqayisədə çox aşağıdır.
Bu layihələrdə biz daha çox dəniz külək enerjisinə və yaxud giqavat miqyaslı layihələrə fokuslanacağıq. Bu layihələr daha çox ixrac marşrutlarına, "yaşıl enerji" dəhlizlərinə yönəlib ki, bunlar Mərkəzi Asiyanı Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycanla, Azərbaycanı isə Qara dəniz vasitəsilə Avropa ilə birləşdirərək Azərbaycanı Avropa üçün "yaşıl enerji" mərkəzinə, bərpa olunan enerji ixrac mərkəzinə çevirəcək. Bundan əlavə, digər ixrac marşrutları da olacaq. Bu marşrutlardan ikincisi Azərbaycandan Naxçıvana, Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə, sonra Türkiyə vasitəsilə və daha sonra Bolqarıstana gedir. Başqa biri də var ki, o da Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və oradan Bolqarıstana gedir".