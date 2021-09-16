Азербайджан заработал 2,4 млрд долларов от продажи газа

В январе-августе этого года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны 13,242 млрд кубометров природного газа.

В январе-августе этого года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны 13,242 млрд кубометров природного газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Общая стоимость экспорта природного газа составила 2,350 млрд долларов США.

В общей сложности 7,309 млрд кубометров были экспортированы в Турцию, 2,158 млрд кубометров - в Грузию. Кроме того, в Италию было экспортировано 3,047 млрд кубометров, в Грецию - 424,2 млн кубометров, в Болгарию - 150,7 млн кубометров, в Иран - 152,4 млн кубометров природного газа.

Общая стоимость экспортируемого в Турцию природного газа в январе-августе составила 1,089 млрд долларов, в Грузию - 268,5 млн долларов, в Италию - 836,2 млн долларов, в Грецию - 127,5 млн долларов, в Болгарию - 22,4 млн долларов, в Иран - 5,786 млн долларов.