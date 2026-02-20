Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан занял четвертое место среди поставщиков минеральной продукции в Грузию

    Энергетика
    • 20 февраля, 2026
    • 13:39
    Азербайджан занял четвертое место среди поставщиков минеральной продукции в Грузию

    В январе текущего года Грузия импортировала из Азербайджан минеральную продукцию на сумму $21,5 млн, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии, по итогам месяца Азербайджан занял четвертое место среди стран- поставщиков минеральной продукции в Грузию.

    В целом за январь импорт данной категории продукции в Грузию составил $313 млн, что в два раза превышает показатель годичной давности.

    В отчетный период крупнейшим поставщиком стала Россия - $117 млн. Далее следуют Румыния ($42,5 млн), Турция ($37 млн) и Греция ($19 млн).

    Азербайджан Грузия импорт экспорт минеральная продукция
    Azərbaycan ötən ay Gürcüstanın mineral məhsul aldığı 4-cü əsas bazar olub
