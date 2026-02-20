Азербайджан занял четвертое место среди поставщиков минеральной продукции в Грузию
Энергетика
- 20 февраля, 2026
- 13:39
В январе текущего года Грузия импортировала из Азербайджан минеральную продукцию на сумму $21,5 млн, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии, по итогам месяца Азербайджан занял четвертое место среди стран- поставщиков минеральной продукции в Грузию.
В целом за январь импорт данной категории продукции в Грузию составил $313 млн, что в два раза превышает показатель годичной давности.
В отчетный период крупнейшим поставщиком стала Россия - $117 млн. Далее следуют Румыния ($42,5 млн), Турция ($37 млн) и Греция ($19 млн).
Последние новости
14:01
Милли Меджлис принял в первом чтении изменения по службе СДВС для женщинМилли Меджлис
14:00
ММ одобрил в I чтении штрафы за использование, импорт, экспорт, производство и продажу вейповМилли Меджлис
13:54
Fitch Solutions: НПЗ STAR начал диверсифицировать источники закупки нефтиЭнергетика
13:53
Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 24 февраляМилли Меджлис
13:52
Лавров и Арагчи обсудили итоги американо-иранских переговоров в ЖеневеВ регионе
13:47
Названы расходы на обучение английскому языку судей в АзербайджанеВнутренняя политика
13:44
Британская полиция проводит обыски в бывшей резиденции экс-принца ЭндрюДругие страны
13:39
Азербайджан занял четвертое место среди поставщиков минеральной продукции в ГрузиюЭнергетика
13:37