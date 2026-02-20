Азербайджан занял четвертое место среди поставщиков минеральной продукции в Грузию

В январе текущего года Грузия импортировала из Азербайджан минеральную продукцию на сумму $21,5 млн, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии, по итогам месяца Азербайджан занял четвертое место среди стран- поставщиков минеральной продукции в Грузию.

В целом за январь импорт данной категории продукции в Грузию составил $313 млн, что в два раза превышает показатель годичной давности.

В отчетный период крупнейшим поставщиком стала Россия - $117 млн. Далее следуют Румыния ($42,5 млн), Турция ($37 млн) и Греция ($19 млн).