Азербайджан за 9 месяцев экспортировал почти 17 млн тонн нефти

В январе–сентябре 2025 года Азербайджан экспортировал 16,996 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, стоимость экспорта составила $8,939 млрд. По сравнению с январем–сентябрем 2024 года объем экспорта снизился на 3,5%, а стоимость - на 18,8%.

За отчетный период доля данной категории товаров в общем объеме азербайджанского экспорта составила 48,04%.