Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Азербайджан за 9 месяцев экспортировал почти 17 млн тонн нефти

    Энергетика
    • 16 октября, 2025
    • 11:29
    Азербайджан за 9 месяцев экспортировал почти 17 млн тонн нефти

    В январе–сентябре 2025 года Азербайджан экспортировал 16,996 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

    Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, стоимость экспорта составила $8,939 млрд. По сравнению с январем–сентябрем 2024 года объем экспорта снизился на 3,5%, а стоимость - на 18,8%.

    За отчетный период доля данной категории товаров в общем объеме азербайджанского экспорта составила 48,04%.

    экспорт нефть Госкомстат
    Azərbaycan 9 ayda 17 milyon tona yaxın neft ixrac edib

    Последние новости

    12:01

    В Ясамальском районе Баку двое ранены в результате вооруженного инцидента

    Здоровье
    12:01

    Президент Мадагаскара подтвердил, что покинул страну

    Другие страны
    11:57

    Эмин Гусейнов: В Агдам к 2040 году заселят около 100 тыс. человек

    Инфраструктура
    11:52

    Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов на 9%

    Энергетика
    11:47

    MIDA завершило три проекта на освобожденных территориях Азербайджана

    Инфраструктура
    11:46

    Армения назначила военного атташе в ЕС и Бельгии

    В регионе
    11:37

    Доходы госбюджета Азербайджана в 2026г от аренды госземель увеличатся на 25%

    Финансы
    11:34

    В Литве завершили проектирование завода Rheinmetall

    Другие страны
    11:34

    Спецпредставитель: В Азербайджане реализуются мегапроекты

    Инфраструктура
    Лента новостей