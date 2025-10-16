Азербайджан за 9 месяцев экспортировал почти 17 млн тонн нефти
Энергетика
- 16 октября, 2025
- 11:29
В январе–сентябре 2025 года Азербайджан экспортировал 16,996 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.
Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, стоимость экспорта составила $8,939 млрд. По сравнению с январем–сентябрем 2024 года объем экспорта снизился на 3,5%, а стоимость - на 18,8%.
За отчетный период доля данной категории товаров в общем объеме азербайджанского экспорта составила 48,04%.
