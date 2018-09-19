Азербайджан за 8 месяцев экспортировал в Украину нефть на сумму в 274 млн. долл.

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ По данным Государственной фискальной службы Украины Азербайджан экспортировал нефть в Украину на сумму в 274 млн. долл.

Как сообщает Reportсо ссылкой на украинские СМИ, за 8 месяцев 2018 года Украина импортировала 522,6 тыс. тонн сырой нефти и газового конденсата. Основные поставки нефти (94,9%) было произведено из Азербайджана - на сумму 274 млн. долл., Алжира (2,49%) - 7,176 млн. долл., Ирана (1,76%) - 5,094 млн. долл., из других стран было поставлено сырья на 2,45 млн. долл.