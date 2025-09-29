Азербайджан за 7 месяцев увеличил поставки газа в Турцию на 1,7%

Азербайджан в январе-июле 2025 года экспортировал в Турцию 6 млрд 796,12 млн кубометров газа, что на 1,7% превысило показатель аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

При этом из общего объема экспорта газа из Азербайджана 6 млрд 502,35 млн кубометров было поставлено на основе долгосрочной договоренности, 293,77 млн кубометров - на спотовой основе.

В июле объем поставок азербайджанского газа в Турцию составил 1 млрд 4,23 млн кубометров, что на 0,01% выше, чем годом ранее. При этом 981,37 млн кубометров газа составил экспорт на долгосрочной основе, 22,86 млн кубометров – по спотовому механизму.

В целом в июле Турция импортировала 3 млрд 912,89 млн кубометров газа (рост на 8,47%). В том числе на трубопроводный газ пришлось 3 млрд 633,76 млн кубометров (92,87% всех поставок, рост на 16,99%), сжиженный природный газ (СПГ) – 279,13 млн кубометров (7,13% всех поставок, снижение на 44,34%).

По объемам поставок в июне Азербайджан занял второе место (25,66% в общем объеме поставок в Турцию). На первом месте была Россия, на долю которой пришлось 45,37% всех поставок, на третьем – Иран (21,83%), на четвертом – Алжир (7,13%).

В июле поставки газа в Турцию осуществлялись из 4 стран: Азербайджана, России, Ирана - трубопроводами, Алжира - СПГ.

В Турцию поставляется азербайджанский газ, добываемый в рамках "Стадии-1" и "Стадии-2" разработки месторождения Шах-Дениз.

По данным EPDK, Азербайджан в 2024 году экспортировал в Турцию 11 млрд 478,4 млн кубометров газа (рост на 11,9% к показателю 2023 года). Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов ранее заявлял, что в этом году страна планирует поставить в Турцию 10 млрд кубометров газа.