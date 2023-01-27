Азербайджан возобновил импорт антифриза из 6 стран

В январе-ноябре 2022 года в Азербайджан было импортировано 3 тыс. 421 тонна антифриза на сумму 4,696 млн долларов США.

В январе-ноябре 2022 года в Азербайджан было импортировано 3 тыс. 421 тонна антифриза на сумму 4,696 млн долларов США.

По расчетам, сделанным Report на основе данных Госкомстата, это на 2,6% меньше в стоимостном и 22,7% в количественном выражении по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

В отчетном периоде из России ввезено 1 тыс. 404 тонн (-43%) на сумму 1,362 млн долларов США (на 33,4% меньше, чем годом ранее), из Турции 649,47 тонн (+83%) на сумму 1,1 млн долларов США (+93%), из Германии 283,58 тонн (-23%) на сумму 742,43 тыс. долларов США (-10%).

Азербайджан возобновил импорт из Грузии, Норвегии, Испании, Индии, Латвии и Сингапура.