    Энергетика
    • 16 сентября, 2025
    • 13:08
    Азербайджан возобновил экспорт нефти в Индию

    Азербайджан возобновил поставки сырой нефти в Индию после 10-месячного перерыва.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

    Отмечается, что в августе этого года Азербайджан экспортировал в Индию 1 тыс. 747,07 тонны сырой нефти на сумму $781,52 тыс., что в 589 раз меньше в количественном и в 827 раз - в стоимостном выражении по сравнению с показателем годичной давности.

    Доля сырой нефти, экспортированной из Азербайджана в Индию, составила 0,01% от общего экспорта нефти.

    Отметим, что в январе-августе этого года, согласно таможенным декларациям, Азербайджан экспортировал 15 млн 924 тыс. 752,22 тонны сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород. Стоимость экспортированной из Азербайджана сырой нефти составила $8 млрд 396 млн 005,89 тыс.

    За отчетный период Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $32 млрд 118 млн. $17 млрд 65 млн внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а $15 млрд 53 млн - на импорт.  

    сырая нефть Индия экспорт Азербайджан
    Azərbaycan Hindistana neft ixracını bərpa edib
    Azerbaijan resumes crude oil exports to India

