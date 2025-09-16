Азербайджан возобновил экспорт нефти в Индию

Азербайджан возобновил поставки сырой нефти в Индию после 10-месячного перерыва.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Отмечается, что в августе этого года Азербайджан экспортировал в Индию 1 тыс. 747,07 тонны сырой нефти на сумму $781,52 тыс., что в 589 раз меньше в количественном и в 827 раз - в стоимостном выражении по сравнению с показателем годичной давности.

Доля сырой нефти, экспортированной из Азербайджана в Индию, составила 0,01% от общего экспорта нефти.

Отметим, что в январе-августе этого года, согласно таможенным декларациям, Азербайджан экспортировал 15 млн 924 тыс. 752,22 тонны сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород. Стоимость экспортированной из Азербайджана сырой нефти составила $8 млрд 396 млн 005,89 тыс.

За отчетный период Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $32 млрд 118 млн. $17 млрд 65 млн внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а $15 млрд 53 млн - на импорт.