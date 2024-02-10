Азербайджан вошел в тройку основных поставщиков туркменского газа в 2023 году

Туркменистан, крупнейший продавец природного газа в Центральной Азии, увеличил его добычу в 2023 году на 6,9%, а экспорт - на 12,6%.

Туркменистан, крупнейший продавец природного газа в Центральной Азии, увеличил его добычу в 2023 году на 6,9%, а экспорт - на 12,6%.

Как передает Report со ссылкой на газету Нейтральный Туркменистан, в 2023 году страна продавала свой газ в основном в Китай, а также в Россию, Азербайджан и Узбекистан и произвела в общей сложности 80,6 млрд кубометров газа.

Эти показатели были обнародованы на заседании правительства, на котором президент Сердар Бердымухамедов говорил о важности промышленного освоения сверхгигантского газонефтяного месторождения "Галкыныш" и участии иностранных компаний в разведке и освоении национального сектора Каспия.

Глава государства также распорядился держать в центре внимания строительство газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ).

Известно, что до 2024 года поставки туркменского газа в Азербайджан осуществлялось по свопу через Иран. В соответствии с трехсторонним соглашением, подписанным 28 ноября 2021 года в Ашхабаде, предусматривались поставки до 1,5-2 млрд кубометров туркменского газа в год., а затем увеличение этих объемов до 3-4 млрд кубометров газа в год. Однако своповые поставки газа из Туркменистана в Азербайджан по территории Ирана временно прекращены и могут возобновиться после достижения нового соглашения между Баку и Ахшабадом.

Поставки начались в январе 2022 года с объема 5-6 млн кубометров в сутки. К марту того же года суточный объем прокачки газ вырос до 7 млн кубометров.

В настоящее время также обсуждаются возможности транспортировки туркменского газа в Турцию через Азербайджан.

В Азербайджане с 1 января 2024 года импорт сырой нефти и природного газа по своповому соглашению освобожден от НДС сроком на три года.