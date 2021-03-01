Азербайджан в январе увеличил прибыль от экспорта полипропилена на 53%

В январе этого года ООО SOCAR Polymer экспортировало полипропилен в первичных формах на 10,1 млн долларов США.
Об этом сообщает Report со ссылкой на "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).
По данным, это на 3,5 млн долларов или 53,03% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В январе 2020 года Азербайджан экспортировал полипропилен в первичных формах на 6,6 млн долларов США.
Отметим, что проект SOCAR Polymer включает в себя заводы по производству полипропилена с годовой производительностью 184 тыс. тонн и производству полиэтилена высокой плотности производительностью 120 тыс. тонн в год.
Открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля 2018 года с участием президентов Азербайджана и Италии Ильхама Алиева и Серджо Маттареллы. Экспорт полипропилена начался 5 октября.