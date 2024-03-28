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Азербайджан в январе сократил поставки газа в Турцию

Азербайджан в январе сократил поставки газа в Турцию Азербайджан в январе этого года экспортировал в Турцию 877,74 млн кубометров природного газа, что на 0,47% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Энергетика
28 марта 2024 г. 10:37
Азербайджан в январе сократил поставки газа в Турцию

Азербайджан в январе этого года экспортировал в Турцию 877,74 млн кубометров природного газа, что на 0,47% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

Таким образом, Азербайджан стал третьей страной по объему поставок природного газа в Турцию в первом месяце года. На долю Азербайджана пришлось 13,46% турецкого импорта природного газа, общий объем которого в январе составил 6 млрд 519,70 млн кубометров, что на 7,8 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидером по объему поставок природного газа в Турцию в январе стала Россия (2 млрд 681,63 млн кубометров).

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