Азербайджан в следующем году заработает 429 млн долларов на продаже газа "Шахдениз"

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В следующем году в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР), согласно прогнозам, поступит 428,9 млн долларов от продажи прибыльного газа с газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Заключении о бюджете ГНФАР на 2018 год", подготовленном Счетной палатой.

На основе соглашения о долевом распределении продукции (PSA), ожидается следующий объем поступлений фонда по другим эксплуатируемым месторождениям:

- месторождения "Кюрсянги-Гарабаглы" – 2,08 млн долларов;

- месторождения "Сураханы-Гарачухур" - 3,25 млн долларов;

- месторождения "Зых-Говсан" - 0,87 млн долларов;

- месторождения "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб" - 2,39 млн долларов;

- месторождения "Нефтчала-Хыллы" - 0,37 млн долларов;

- месторождения "Мишовдаг-Келамеддин" - 1,43 млн долларов;

- месторождение "Кюровдаг" - 2,02 млн долларов;

- месторождения "Балаханы-Сабунчу-Рамана и Курдаханы" - 11,43 млн долларов;

- месторождения Бинагадинского блока - 4,11 млн долларов;

- месторождения "Гум-Дениз" и "Бахар" – 1,74 млн долларов;

Следует отметить, что поступления ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа в 2018 году прогнозируются в объеме 5 653,4 млн долларов или 9 723,8 млн манатов, что превышает соответствующий показатель 2016 года на 16,9% или 1 403,7 млн в манатном выражении и на 102,4 млн манатов или 1,0% ниже прогнозного и на 1 294,6 млн манатов или 11,7% ожидаемого показателя на 2017 год.

Согласно прогнозам, от продажи прибыльной нефти с месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" в фонд поступит 5 194,8 млн долларов.