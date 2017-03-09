Азербайджан в прошлом году израсходовал на производство электроэнергии 4 млрд кубометров газа

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В 2016 году для производства энергии на тепловых электростанциях было использовано 4 295,4 млн кубометров природного газа (85,4%) и 614,2 тыс. тонн печного мазута (14,6%).

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров по итогам деятельности за 2016 год.

Согласно отчету, с учетом полученных от SOCAR объемов мазута (493 тыс. тонн) запасы мазута на станции к концу года составили 71 тыс. тонн.

“В результате улучшения режимов эксплуатации тепловых электростанций удельный расход топлива на производство единицы электрической энергии, отпускаемой с шин, составил 285,9 грамм и по сравнению с 2015 годом (292,2 гр/кВт.ч) сэкономлено 124,1 тыс. тонн условного топлива”, - говорится в отчете.