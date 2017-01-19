Азербайджан в прошлом году экспортировал сырую нефть на 6,5 млрд долларов

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Согласно данным таможенных деклараций, в 2016 году из Азербайджана было экспортировано 20,901 млн тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов нефти составила 6,505 млрд долларов.

За отчетный период экспортировано сырой нефти на 4,8% меньше, чем в 2015 году, стоимость же сократилась на 26,6%.

Экспорт сырой нефти в 2016 году составил 71,14% общих объемов экспорта.