​Азербайджан в первом квартале экспортировал нефтепродукты на сумму 85 млн. долларов

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март 2016 года Азербайджан экспортировал 422,693 тыс. тонн нефтепродуктов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 29% меньше аналогичного периода прошлого года.

Стоимость этих объемов нефтепродуктов составила 85,236 млн. долларов, что на 57% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В первом квартале этого года экспорт нефтепродуктов составил 4,79% от общего объема экспорта.