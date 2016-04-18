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    ​Азербайджан в первом квартале экспортировал нефтепродукты на сумму 85 млн. долларов

    Объемы экспорта составили 422,7 тыс. тонн нефтепродуктов

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март 2016 года Азербайджан экспортировал 422,693 тыс. тонн нефтепродуктов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 29% меньше аналогичного периода прошлого года.

    Стоимость этих объемов нефтепродуктов составила 85,236 млн. долларов, что на 57% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    В первом квартале этого года экспорт нефтепродуктов составил 4,79% от общего объема экспорта. 

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