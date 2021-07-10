Азербайджан в июне выполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК+

Из общего объема добычи 610 тысяч баррелей приходится на сырую нефть, а 95,1 тысяч баррелей - на конденсат

Азербайджан в июне 2021 года выполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК+. Объем добычи нефти (с учетом конденсата) по стране составил 705,1 тысяч баррелей.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте Министерства энергетики страны.

Из этого объема добычи 610 тысяч баррелей приходится на сырую нефть, а 95,1 тысяч баррелей - на конденсат.

"Добывая в июне 610 тысяч баррелей нефти в сутки, Азербайджан выполнил обязательства в рамках ОПЕК+", - отмечается в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с соглашениями, достигнутыми на министерских заседаниях стран ОПЕК+, среднесуточная добыча нефти в республике в июне была определена на уровне 610 тысяч баррелей, а на июль - 620 тысяч баррелей.