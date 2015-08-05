 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Азербайджан в июле увеличил выработку электроэнергии на 6%

    За январь-июль производство выросло на 3%

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В июле текущего года в энергосистеме страны было выработано свыше 1,9 млрд. кВт/час электроэнергии, что на 5,5% больше аналогичного периода прошлого года.

    Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерэнержи", наряду с этим в течение месяца был продолжен энергообмен с соседними странами.

    По информации источника, за январь-июль 2015 года было выработано свыше 13,4 млрд. кВт/час электроэнергии, что на 3,1% больше аналогичного периода прошлого года. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi