Энергетика
12 августа 2025 г. 16:17
Азербайджан в июле отставал от квоты ОПЕК+ на 89 тыс. б/с

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в июле 2025 года составила 462 тыс. баррелей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК.

Согласно информации, в июле суточная добыча нефти в Азербайджане снизилась по сравнению с июнем на 1 тыс. б/с или на 0,2%.

Квота Азербайджана на добычу нефти в рамках соглашения "ОПЕК+" на 2025 год составляет 551 тыс. б/с. Таким образом, фактическая добыча в июле была ниже квоты на 89 тыс. баррелей. В первом квартале 2025 года среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составляла 467 тыс. баррелей, во втором квартале - 462 тыс. баррелей.

В 2024 году среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 482 тыс. баррелей.

Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iyulda "OPEC+" kvotasından gündəlik 89 min barel geri qalıb

