​Азербайджан в этом году заработал на месторождениях на суше 33,7 млн. долларов

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Обнародованы поступления в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) за январь-сентябрь текущего года от продажи прибыльной нефти на месторождениях на суше, разрабатываемых в соответствии с соглашениями типа PSA (о долевом распределении добычи).

Как сообщили в Фонде в ответ на запрос Report, за 9 месяцев текущего года от продажи прибыльной нефти с 6 месторождений в ГНФАР поступило 33 666,011 тыс. долларов США.

По информации, 11 050,0 тыс. долларов поступило с нефтяных месторождений "Бинягади", "Гирмяки", "Чахнаглар", "Сулутепе", "Масазыр", "Фатмаи", "Шабандаг" и "Сианшор", 11 494,256 тыс. доллларов - "Кюровдаг", 721,755 тыс. долларов - "Нефтчала", "Хыллы", "Дуровдаг-Бабазанан" и юго-западного крыла Муганьской моноклинали, 2 500,0 тыс. долларов - "Зых" и "Говсан", 6 500,0 тыс. долларов "Балаханы-Сабунчу-Рамана" и "Кюрдяханы", 1 400,0 тыс. долларов - "Сураханы".

Отметим, что соглашение о разработке блока месторождений, в которые входят "Бинагади", "Гирмяки", " Чахнаглар", " Сулутепе", "Масазыр", "Фатмаи", "Шабандаг" и "Сианшор", подписано 29 сентября 2004 года. По соглашению, доля компании AzFen составляет 75%, Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - 25%. На блоке месторождений осуществляет деятельность операционная компания "Бинагади".

Соглашение о разработке месторождения "Кюровдаг" подписано 3 февраля 2009 года между SOCAR и Global Energy Azerbaijan. По соглашению, доля Global Energy Azerbaijan составляет 80%, SOCAR - 20%. На блоке месторождений осуществляет деятельность операционная компания Shirvan Oil.

Соглашение о разработке нефтяных месторождений "Нефтчала", "Хыллы", "Дуровдаг-Бабазанан" и юго-западного крыла Муганьской моноклинали подписано 3 февраля 2009 года. Доля Neftchala Investments Ltd. составляет 80%, SOCAR - 20%.

Соглашение о разработке блока месторождений, в которые входят месторождения "Зых" и "Говсан" подписано 3 ноября 2006 года. На блоке месторождений осуществляет деятельность операционная компания Absheron. Доля Absheron İnvestments составляет 75%, SOCAR- 25%.

Соглашение о разработке блока месторождений "Балаханы-Сабунчу-Рамана" и "Кюрдяханы" подписано 3 июня 2010 года. На блоке месторождений осуществляет деятельность операционная компания Balakhanı. Доля UQE Lanser PTİ. Ltd. составляет 75%, SOCAR- 25%.

Также 16 августа 2005 года SOCAR и Rafi Oil (нынешняя NOVATIS Oil) подписали соглашение о разработке месторождения "Сураханы". Доля NOVATIS Oil (ОАЭ) составляет 75%, SOCAR- 25%.