Азербайджан в этом году сократил производство электроэнергии на 3%

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В августе текущего года в энергосистеме страны было выработано свыше 2,1 млрд. кВт/час электроэнергии.

Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерэнержи", это на 10,53% или 0,2 млрд. кВт/час больше по сравнению с августом прошлого года.

По информации, за 8 месяцев 2016 года было выработано свыше 14,8 млрд. кВт/час электроэнергии, что на 0,5 млрд. кВт/час или 3,27% меньше аналогичного периода прошлого года.

Наряду с этим, в течение месяца был продолжен энергообмен с соседними странами.