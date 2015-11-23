​Азербайджан в этом году экспортировал сырую нефть на сумму 7,6 млрд. долларов

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Согласно данным таможенных деклараций, за январь-октябрь текущего года Азербайджан экспортировал 18,293 млн. тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов сырой нефти составила 7 589,1 млн. долларов. В этом году экспортировано сырой нефти на 10% меньше аналогичного периода прошлого года, стоимость же сократилась на 53%.

За отчетный период, согласно показателям счетчиков, по трубопроводам и посредством железнодорожного транспорта экспортировано 28,127 млн. тонн сырой нефти. Объемы экспортированной согласно показателям счетчиков нефти на 0,3% меньше аналогичного периода прошлого года.

За 10 месяцев текущего года, согласно показателям счетчиков, на долю нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан пришлось 22,640 млн. тонн общего объема экспортированной нефти.

По трубопроводу Баку-Супса экспортировано 3,550 млн. тонн сырой нефти, по северному маршруту (Баку-Новороссийск) 1,102 млн. тонн сырой нефти. В то же время посредством железнодорожного транспорта экспортировано 835,1 тыс. тонн сырой нефти.