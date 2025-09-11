Азербайджан в августе отставал от квоты ОПЕК+ на 94 тыс. б/с

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в августе 2025 года составила 457 тыс. баррелей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК.

Согласно информации, в августе суточная добыча нефти в Азербайджане снизилась по сравнению с июнем на 4 тыс. б/с.

Квота Азербайджана на добычу нефти в рамках соглашения "ОПЕК+" на 2025 год составляет 551 тыс. б/с. Таким образом, фактическая добыча в августе была ниже квоты на 94 тыс. баррелей. В первом квартале 2025 года среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составляла 467 тыс. баррелей, во втором квартале - 462 тыс. баррелей.

В 2024 году среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 482 тыс. баррелей.