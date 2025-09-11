Azərbaycan avqustda "OPEC+" kvotasından gündəlik 94 min barel geri qalıb
Energetika
- 11 sentyabr, 2025
- 16:16
Bu ilin avqust ayında Azərbaycanda gündəlik neft hasilatı orta hesabla 457 min barel təşkil edib.
"Report" bu barədə OPEC-in aylıq hesabatına istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, ötən ay Azərbaycanda gündəlik neft hasilatı iyul ayı ilə müqayisədə 4 min barel azdır.
Hesabata əsasən, "OPEC+" razılaşması çərçivəsində Azərbaycanın bu il üçün gündəlik neft hasilatı kvotası 551 min barel olduğu halda, avqustda faktiki hasilat 94 min barel geriləyib.
Qeyd edək ki, bu ilin birinci rübündə Azərbaycanda gündəlik neft hasilatı orta hesabla 467 min barel, ikinci rübündə isə 462 min barel təşkil edib.
2024-cü ildə ölkədə gündəlik neft hasilatı orta hesabla 482 min barel olub.
Son xəbərlər
16:42
İsrail şirkəti: Abşeronun su probleminin həlli üçün ən yaxşı texnologiyalar seçilirİnfrastruktur
16:39
"ASTA Mingəçevir" klubu yeni transferlər həyata keçiribFutbol
16:36
"Mançester Siti"nin futbolçusu sabiq klubuna qayıda bilərFutbol
16:32
Stubb: Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyü Kiyev üçün ən güclü təhlükəsizlik zəmanətidirDigər ölkələr
16:32
Foto
ETX: Onlayn bilet satışı adı altında kiberdələduzluq halları artırİKT
16:25
IFC-nin eksperti: "Suyun idarə olunmasında qiymət siyasəti vacibdir"İnfrastruktur
16:24
Rusiya səfiri Niderland XİN-ə çağırılıbDigər ölkələr
16:22
Qazaxıstan Müdafiə Nazirliyinin nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edibHərbi
16:19