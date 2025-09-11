İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    Azərbaycan avqustda "OPEC+" kvotasından gündəlik 94 min barel geri qalıb

    Energetika
    • 11 sentyabr, 2025
    • 16:16
    Azərbaycan avqustda OPEC+ kvotasından gündəlik 94 min barel geri qalıb

    Bu ilin avqust ayında Azərbaycanda gündəlik neft hasilatı orta hesabla 457 min barel təşkil edib.

    "Report" bu barədə OPEC-in aylıq hesabatına istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, ötən ay Azərbaycanda gündəlik neft hasilatı iyul ayı ilə müqayisədə 4 min barel azdır.

    Hesabata əsasən, "OPEC+" razılaşması çərçivəsində Azərbaycanın bu il üçün gündəlik neft hasilatı kvotası 551 min barel olduğu halda, avqustda faktiki hasilat 94 min barel geriləyib.

    Qeyd edək ki, bu ilin birinci rübündə Azərbaycanda gündəlik neft hasilatı orta hesabla 467 min barel, ikinci rübündə isə 462 min barel təşkil edib.

    2024-cü ildə ölkədə gündəlik neft hasilatı orta hesabla 482 min barel olub.

    OPEC Azərbaycan hasilat

    Son xəbərlər

    16:42

    İsrail şirkəti: Abşeronun su probleminin həlli üçün ən yaxşı texnologiyalar seçilir

    İnfrastruktur
    16:39

    "ASTA Mingəçevir" klubu yeni transferlər həyata keçirib

    Futbol
    16:36

    "Mançester Siti"nin futbolçusu sabiq klubuna qayıda bilər

    Futbol
    16:32

    Stubb: Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyü Kiyev üçün ən güclü təhlükəsizlik zəmanətidir

    Digər ölkələr
    16:32
    Foto

    ETX: Onlayn bilet satışı adı altında kiberdələduzluq halları artır

    İKT
    16:25

    IFC-nin eksperti: "Suyun idarə olunmasında qiymət siyasəti vacibdir"

    İnfrastruktur
    16:24

    Rusiya səfiri Niderland XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    16:22

    Qazaxıstan Müdafiə Nazirliyinin nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edib

    Hərbi
    16:19

    İngiltərə Futbol Assosiasiyası "Qarabağ"ın rəqibinə qarşı 74 ittiham irəli sürüb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti