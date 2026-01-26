Азербайджан в 2025 году увеличил экспорт нефти в Грецию почти в 2 раза
Энергетика
- 26 января, 2026
- 14:52
Азербайджан в 2025 году экспортировал в Грецию 702 тыс. 354,87 т сырой нефти.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этого объема продукции составила $367 млн 729,04 тыс.
Объем экспортированной продукции в 1,9 раза, а стоимость в 1,6 раза больше по сравнению с 2024 годом.
Доля сырой нефти, экспортированной в Грецию, составила 3% от общего объема экспорта нефти Азербайджана.
Отметим, что в 2025 году, согласно таможенным декларациям, Азербайджан экспортировал 23 млн 381 тыс. 284,82 т сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму $12 млрд 091 млн 147,47 тыс.
