Азербайджан увеличит производство дизтоплива на 1,5% в 2019 году

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Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В следующем году Азербайджан произведет 1 975,5 тыс. тонн дизельного топлива, что на 1,47% больше прогноза на 2018 год.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пакет госбюджета на 2019 год.
По информации, объем производства дизтоплива составит 1 830,0 тыс. тонн в 2020 году, 2 370,2 тыс. тонн - в 2021 году и 2 377,5 тыс. тонн в 2022 году.
Отметим, что в 2018 году в стране прогнозируется производство 1 946,8 тыс. тонн дизтоплива.
Aqşin RafiqoğluАвтор новости