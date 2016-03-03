​Азербайджан увеличил транспортировку нефти по трубопроводу БТД на 7%

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В феврале 2016 года по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) транспортировано 2 400 989 тонн азербайджанской нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), это на 7,7% больше февраля 2015 года.

За январь-февраль текущего года по данному трубопроводу транспортировано 4 689 579 тонн нефти, что на 0,23% меньше показателя прошлого года.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода БТД (2006 год) по 1 марта 2016 года в БТД закачано 297 364 968 тонн нефти. Наряду с этим, в феврале этого года по трубопроводу БТД транспортировано 400 744 тонн туркменской и казахстанской нефти, что на 5,3% больше, чем в феврале 2015 года.

Отметим, что трубопровод БТД берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти. Трубопровод введен в эксплуатацию в 2006 году. В настоящее время из Азербайджана по БТД в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз". Кроме того, по трубопроводу прокачивается также туркменская и казахстанская нефть.