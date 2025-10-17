Азербайджан увеличил производство "зеленой энергии"

В январе–сентябре 2025 года в Азербайджане производство электроэнергии увеличилось на 0,1% и составило 21,8 млрд кВт·ч.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэнерго, за девять месяцев на теплоэлектростанциях произведено 18,66 млрд кВт·ч, на гидроэлектростанциях - 2,41 млрд кВт·ч, а на альтернативных и возобновляемых источниках - 724,8 млн кВт·ч.

В частности, ветровые электростанции выработали 30,5 млн кВт·ч, солнечные - 511 млн кВт·ч, а Завод по сжиганию твердых бытовых отходов - 183,3 млн кВт·ч.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство электроэнергии из возобновляемых источников увеличилось на 64,5 млн кВт·ч, достигнув 3,14 млрд кВт·ч.

За отчетный период компания "Азерэнержи" произвела 19,52 млрд кВт·ч электроэнергии, из которых 17,07 млрд кВт·ч - на ТЭС и 2,4 млрд кВт·ч - на ГЭС. Независимые электростанции обеспечили 2,26 млрд кВт·ч.

Импорт электроэнергии составил 145,4 млн кВт·ч, экспорт - 989,6 млн кВт·ч.

Рост доли "зеленой" энергии отражает усилия Азербайджана по развитию устойчивой энергетики и интеграции возобновляемых источников в общую энергосистему страны.