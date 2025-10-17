Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Азербайджан увеличил производство "зеленой энергии"

    Энергетика
    • 17 октября, 2025
    • 10:08
    Азербайджан увеличил производство зеленой энергии

    В январе–сентябре 2025 года в Азербайджане производство электроэнергии увеличилось на 0,1% и составило 21,8 млрд кВт·ч.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минэнерго, за девять месяцев на теплоэлектростанциях произведено 18,66 млрд кВт·ч, на гидроэлектростанциях - 2,41 млрд кВт·ч, а на альтернативных и возобновляемых источниках - 724,8 млн кВт·ч.

    В частности, ветровые электростанции выработали 30,5 млн кВт·ч, солнечные - 511 млн кВт·ч, а Завод по сжиганию твердых бытовых отходов - 183,3 млн кВт·ч.

    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство электроэнергии из возобновляемых источников увеличилось на 64,5 млн кВт·ч, достигнув 3,14 млрд кВт·ч.

    За отчетный период компания "Азерэнержи" произвела 19,52 млрд кВт·ч электроэнергии, из которых 17,07 млрд кВт·ч - на ТЭС и 2,4 млрд кВт·ч - на ГЭС. Независимые электростанции обеспечили 2,26 млрд кВт·ч.

    Импорт электроэнергии составил 145,4 млн кВт·ч, экспорт - 989,6 млн кВт·ч.

    Рост доли "зеленой" энергии отражает усилия Азербайджана по развитию устойчивой энергетики и интеграции возобновляемых источников в общую энергосистему страны.

    зеленая энергия производство ТЭС ГЭС СЭС Минэнерго Азербайджана
    Azərbaycanda "yaşıl enerji" istehsalı artıb
    Azerbaijan's electricity output reaches 21.8B kWh in Jan–Sep 2025

    Последние новости

    10:28

    Орбан: Саммит России и США может пройти через неделю после встречи глав МИД

    Другие страны
    10:25

    В Турции задержали еще 26 человек по делу Can Holding

    В регионе
    10:22

    Азербайджан поднялся на 35 позиций в мировом рейтинге женской занятости

    Социальная защита
    10:18

    Цена на азербайджанскую нефть упала до $63

    Энергетика
    10:17

    Президент Финляндии посетит Узбекистан с официальным визитом

    В регионе
    10:16
    Фото

    В Хачмазе стартовала региональная конференция, посвященная "Году Конституции и Суверенитета"

    Внутренняя политика
    10:11

    Кыргызстан и Венгрия проведут очередное заседание стратегического совета

    В регионе
    10:08

    Азербайджан увеличил производство "зеленой энергии"

    Энергетика
    10:04
    Фото

    Ватиканские СМИ пишут об открытии проекта реставрации катакомб Коммодиллы с участием Мехрибан Алиевой

    Внешняя политика
    Лента новостей