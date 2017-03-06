 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан увеличил производство энергии в феврале на 2%

    На долю Азерэнержи пришлось 98,5% всего объема производства за февраль

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В феврале этого года в энергосистеме страны было выработано около 1,937 млрд кВт/час электроэнергии, что на 32 млн кВт/час или 1,68% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОАО "Азерэнержи".

    По информации, на долю "Азерэнержи" пришлось 1,908 млрд кВт/час или 98,5% всего объема производства за февраль. Остальные 29 млн кВт/час или 1,5% выработаны Государственным энергетическим агентством Нахчывана.

    Наряду с этим, в течение месяца был продолжен энергообмен с соседними странами.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi