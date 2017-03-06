Азербайджан увеличил производство энергии в феврале на 2%

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В феврале этого года в энергосистеме страны было выработано около 1,937 млрд кВт/час электроэнергии, что на 32 млн кВт/час или 1,68% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОАО "Азерэнержи".

По информации, на долю "Азерэнержи" пришлось 1,908 млрд кВт/час или 98,5% всего объема производства за февраль. Остальные 29 млн кВт/час или 1,5% выработаны Государственным энергетическим агентством Нахчывана.

Наряду с этим, в течение месяца был продолжен энергообмен с соседними странами.