Азербайджан увеличил производство автобензина на 5%

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В 2017 году объем производства нефтепродуктов в Азербайджане в стоимостном выражении составил 2 727,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 7,8% меньше аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период произведено 1 215,1 тыс. тонн автомобильного бензина, что на 5,4% превышает показатель прошлого года. На 1 января запасы готовой продукции составили 65,8 тыс. тонн автобензина.

За отчетный период в стране произведено 1 895,7 тыс. тонн дизтоплива, 188,3 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 587,9 тыс. тонн керосина, 266,3 тыс. тонн топочного мазута. Производство дизтоплива сократилось на 18,1%, бензина для нефтехимии – на 4,6%, керосина – 6,3%, топочного мазута – на 45,2%.

В прошлом году произведено 34,9 тыс. тонн смазочных масел, 237,2 тыс. тонн нефтяного битума, 226,7 тыс. тонн нефтяного кокса. Производство смазочных масел увеличилось в 3,6 раза, нефтяного битума – на 32,4%, нефтяного кокса – 10,6%.