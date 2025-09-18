Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Азербайджан увеличил поставки нефти в Германию более чем на 36%

    Энергетика
    • 18 сентября, 2025
    • 11:29
    Азербайджан увеличил поставки нефти в Германию более чем на 36%

    Азербайджан в январе-августе этого года экспортировал в Германию 841 тыс. 915,48 тонны сырой нефти на сумму $445 млн 304,60 тыс.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

    Согласно данным, объем экспорта продукции вырос на 36,1%, а стоимость - на 9,6% по сравнению с 8 месяцами 2024 года.

    Доля сырой нефти, экспортированной из Азербайджана в Германию, составила 5,29% от общего экспорта нефти.

    В январе-августе этого года, согласно таможенным декларациям, Азербайджан экспортировал сырую нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, в объеме 15 млн 924 тыс. 752,22 тонны ($8 млрд 396 млн 005,89 тыс.).

    За отчетный период Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $32 млрд 118 млн. $17 млрд 65 млн внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а $15 млрд 53 млн - на импорт. 

    Azərbaycan Almaniyaya neft satışını 36 %-dən çox artırıb
    Azerbaijan boosts oil exports to Germany by over 36%

