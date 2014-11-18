Азербайджан увеличил экспорт газа по ЮКТ на 40%

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В течение января-октября 2014 года по Южно-Кавказскому трубопроводу (ЮКТ, Баку-Тбилиси-Эрзурум) экспортировано 5,3 млрд. кубометров природного газа. Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт газа по ЮКТ увеличился на 39,4%. В октябре по газопроводу экспортировано 600 млн. кубометров.

Отметим, что в 2013 году экспорт газа по ЮКТ вырос на 17,5% - до 4,7 млрд. кубометров.

По трубопроводу ЮКТ экспортируется природный газ, добытый с морского газоконденсатного месторождения "Шах-Дениз" в азербайджанском секторе Каспия. Газ поставляется в Грузию и Турцию.

Напомним, что контракт на разработку месторождения "Шах-Дениз" был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются компании BP (оператор, 28,8%), Statoil (15,5%), SOCAR (16,7%), LUKoil (10%), NICO (10%), Total (10%) и TPAO (9%).