Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Азербайджан увеличил экспорт природного газа почти на 4%

    Энергетика
    • 15 сентября, 2025
    • 17:11
    Азербайджан увеличил экспорт природного газа почти на 4%

    Азербайджан в январе-августе этого года, согласно таможенным декларациям, экспортировал 16 млрд 452 млн 681,05 тыс. кубометров природного газа.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

    Стоимость экспортированного из Азербайджана газа составила $5 млрд 996 млн 879,78 тыс.

    Объем газа, экспортированного за отчетный период, превысилапоказатель 8 месяцев прошлого года на 3,9%, а его стоимость - на 9,9%.

    В отчетный период доля природного газа в общем экспорте Азербайджана составила 35,14%.

    газ экспорт газа таможня статистика ГТК
    Azərbaycan təbii qaz ixracını 4 %-ə yaxın artırıb
    Azerbaijan boosts natural gas exports by nearly 4%

    Последние новости

    18:21

    Израиль сталкивается с растущей экономической изоляцией

    Другие страны
    18:15

    Джевдет Йылмаз посетит Кыргызстан с официальным визитом

    В регионе
    18:14

    Азербайджан и Китай обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    18:09

    В Риме состоится концерт по случаю 140-летия Узеира Гаджибейли

    Kультурная политика
    18:08
    Видео

    Совместная операция СГБ и МВД: в Шуше найден крупный тайник с оружием

    Происшествия
    18:06
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:04
    Фото

    Ильхам Алиев встретился с жителями сел Ходжалинского района - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    18:04

    Минсельхоз: 20% выбросов парниковых газов в Азербайджане приходится на агросектор

    АПК
    18:02
    Фото
    Видео

    В ходе учений "Вечное братство – IV" состоялся "День высокопоставленного наблюдателя"

    Армия
    Лента новостей