Азербайджан увеличил экспорт природного газа почти на 4%
Энергетика
- 15 сентября, 2025
- 17:11
Азербайджан в январе-августе этого года, согласно таможенным декларациям, экспортировал 16 млрд 452 млн 681,05 тыс. кубометров природного газа.
Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.
Стоимость экспортированного из Азербайджана газа составила $5 млрд 996 млн 879,78 тыс.
Объем газа, экспортированного за отчетный период, превысилапоказатель 8 месяцев прошлого года на 3,9%, а его стоимость - на 9,9%.
В отчетный период доля природного газа в общем экспорте Азербайджана составила 35,14%.
