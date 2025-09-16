Азербайджан увеличил экспорт нефти в Италию почти на 48%
Энергетика
16 сентября, 2025
- 18:25
Из Азербайджана в Италию в январе-августе этого года было экспортировано 9 млн 198 тыс. 216,58 тонны сырой нефти на сумму $4 млрд 801 млн 518,97 тыс.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
Экспорт нефти в Италию увеличился на 47,7%, его стоимость - на 21,8% по сравнению с первыми 8 месяцами 2024 года.
Доля сырой нефти, экспортированной из Азербайджана в Италию, в общем экспорте нефти составила 57,76%.
Отметим, что в январе-августе этого года, согласно таможенным декларациям, Азербайджан экспортировал 15 млн 924 тыс. 752,22 тонны сырой нефти на сумму $8 млрд 396 млн 005,89 тыс.
