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Азербайджан увеличил экспорт газа в Европу на 12,3%

Азербайджан увеличил экспорт газа в Европу на 12,3% В январе-июне текущего года Азербайджан экспортировал в Европу 6,4 млрд кубометров природного газа.
Энергетика
11 июля 2024 г. 11:52
Азербайджан увеличил экспорт газа в Европу на 12,3%

В январе-июне текущего года Азербайджан экспортировал в Европу 6,4 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на оперативную информацию Министерства энергетики за январь-июнь 2024 года, это на 0,7 млрд кубометров или 12,3% больше аналогичного периода 2023 года.

В целом за первое полугодие текущего года Азербайджана экспортировал 12,7 млрд кубометров газа, что на 6% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В январе-июне текущего года Азербайджана продал Турции 5 млрд кубометров газа, а Грузии - 1,3 млрд кубометров. Объем экспорта газа в Турцию и Грузию остался неизменным по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию транспортировано около 2,8 млрд кубометров газа, что равносильно прошлогоднему показателю.

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