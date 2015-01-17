Азербайджан увеличил экспорт газа на 17%

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан в 2014 году согласно показателям счетчиков, экспортировал 33,041 млн. тонн сырой нефти, что по сравнению с предыдущим годом меньше на 3,5%. Как сообщает Report, по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (ВТД) общий объем экспортированной сырой нефти составил 26,872 млн. тонн, что составляет 81,3% от общего объема экспорта и по сравнению с аналогичным показателем 2013 года меньше на 2,23%.

За отчетный период по трубопроводу Баку-Супса из страны было экспортировано 4,233 млн. тонн нефти, что составляет 12,8% от общего объема экспорта. Транспорт нефти по этому трубопроводу по сравнению с 2013 годом меньше на 5,1%.

Наряду с этим, по трубопроводу Баку-Новороссийск транспорт нефти за последний год уменьшился на 41,8% и составил 1,018 млн. тонн, что составляет 3,1% от общего объема экспорта.

За указанный период по железнодорожному транспорту экспортировано 918,5 тыс. тонн нефти (2,8% от общего экспорта), что по сравнению с 2013 годом меньше на 7,4%.

По показателям счетчиков, за анализируемый период объем газового конденсата по трубопроводу ВТД в годовом исчислении уменьшился на 0,9% и составил 2,195 млн. тонн.

В то же время, объем экспорта природного газа вырос на 17,4% и превысил 8,565 млрд. кубметров, в экспорт электроэнергии вырос в 1,3 раза и достиг 322,0 млн. кВт/час.