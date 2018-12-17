Азербайджан увеличил доходы от экспорта сырой нефти

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре 2018 года Азербайджан экспортировал 27 143 456,10 тонн сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, общей стоимостью 14 621 241,23 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, за 11 месяцев объем экспортируемой нефти в годовом сравнении вырос на 2 419 727,09 тыс. тонн или 9,79%, стоимость – на 4 983 910,1 тыс. долларов или 51,71%.

В отчетном периоде доля экспорта сырой нефти в структуре экспорта Азербайджана составила 81,6%.