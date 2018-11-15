Азербайджан увеличил доходы от экспорта природного газа на 21%

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В январе-октябре Азербайджан экспортировал 6 184,175 3 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов природного газа составила 1 209,622 млн долларов.

За отчетный период экспорт природного газа в годовом исчислении увеличился на 535,15 млн кубометров или на 9,5%, стоимость – на 207 916,5 долларов или на 20,8%.

Экспорт природного газа составил 7,6% от общих объемов экспорта за 10 месяцев года.