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    Азербайджан увеличил доходы от экспорта природного газа на 21%

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В январе-октябре Азербайджан экспортировал 6 184,175 3 млн кубометров природного газа.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов природного газа составила 1 209,622 млн долларов.

    За отчетный период экспорт природного газа в годовом исчислении увеличился на 535,15 млн кубометров или на 9,5%, стоимость – на 207 916,5 долларов или на 20,8%.

    Экспорт природного газа составил 7,6% от общих объемов экспорта за 10 месяцев года.

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