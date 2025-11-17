Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта природного газа более чем на 8%

    Энергетика
    • 17 ноября, 2025
    • 13:02
    Согласно таможенным декларациям, Азербайджан в январе-октябре этого года экспортировал 20 млрд 648 млн 829,71 тыс. кубометров природного газа.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

    Стоимость природного газа, экспортированного из Азербайджана, составила $7 млрд 417 млн 792,98 тыс.

    Объем экспорта природного газа за отчетный период снизился на 3,2%, а его стоимость выросла на 8,3% по сравнению с первыми 10 месяцами 2024 года.

    За отчетный период доля природного газа в общем экспорте Азербайджана составила 34,28%.

    Отметим, что за январь-октябрь этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму $40 млрд 862 млн. $21 млрд 637 млн внешнеторгового оборота приходится на экспорт, а $19 млрд 225 млн - на импорт. За последний год экспорт снизился на 4,9%, а импорт увеличился на 15,6%.

    природный газ экспорт доходы Госкомтаможня
