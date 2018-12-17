Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефтепродуктов

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре 2018 года Азербайджан экспортировал 933 636,15 тонн нефтепродуктов общей стоимостью 481 039,79 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, это соответственно на 200 295,21 тонн (27,31%) и 189 777,59 тыс. долларов (65,16%) превышает соответствующие показатели за прошлый год.

В отчетном периоде доля экспорта нефтепродуктов в структуре экспорта Азербайджана составила 2,68%.