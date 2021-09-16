Азербайджан увеличил доход от экспорта полипропилена более чем на 46%

В январе-августе этого года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 56,9 тыс. тонн полипропилена в первичных формах на сумму 75,9 млн долларов США.

В январе-августе этого года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 56,9 тыс. тонн полипропилена в первичных формах на сумму 75,9 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

В сравнению с аналогичным периодом прошлого года это соответственно на 11,6% меньше и на 46,5% больше.

За 8 месяцев доля полипропилена в экспорте ненефтяного сектора составила 4,79%. Доля экспорта полипропилена в первичных формах в общем объеме экспорта страны составила 0,59%.

Отметим, что полиэтилен и полипропилен производятся на заводе SOCAR Polymer в Азербайджане. Проект SOCAR Polymer включает в себя заводы по производству полипропилена и полиэтилена высокого давления с годовой производственной мощностью соответственно 184 тыс. и 120 тыс. тонн. Завод по производству полипропилена был открыт 18 июля 2018 года при участии президентов Азербайджана и Италии Ильхама Алиева и Серджио Маттареллы. Экспорт полипропилена начался 5 октября того же года.