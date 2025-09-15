Азербайджан утроил доходы от экспорта нефтяного кокса
Энергетика
- 15 сентября, 2025
- 17:30
В январе-августе этого года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал 125 тыс. 203,71 тонн нефтяного кокса на $38 млн 337,15 тыс.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
Согласно данным, это на 20,2% меньше по объему и в 2,9 раза больше по стоимости по сравнению с тем же периодом прошлого года.
За минувшие 8 месяцев доля нефтяного кокса в общем экспорте страны составила 0,22%.
Отметим, что в январе-августе этого года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $32 млрд 118 млн. Из внешнеторгового оборота $17 млрд 65 млн пришлось на экспорт, а $15 млрд 53 млн - на импорт. За последний год экспорт сократился на 6,4%, а импорт увеличился на 17,9%.
Последние новости
18:21
Израиль сталкивается с растущей экономической изоляциейДругие страны
18:15
Джевдет Йылмаз посетит Кыргызстан с официальным визитомВ регионе
18:14
Азербайджан и Китай обсудили перспективы двустороннего сотрудничестваВнешняя политика
18:09
В Риме состоится концерт по случаю 140-летия Узеира ГаджибейлиKультурная политика
18:08
Видео
Совместная операция СГБ и МВД: в Шуше найден крупный тайник с оружиемПроисшествия
18:06
Фото
Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
18:04
Фото
Ильхам Алиев встретился с жителями сел Ходжалинского района - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
18:04
Минсельхоз: 20% выбросов парниковых газов в Азербайджане приходится на агросекторАПК
18:02
Фото
Видео