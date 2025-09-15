Азербайджан утроил доходы от экспорта нефтяного кокса

В январе-августе этого года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал 125 тыс. 203,71 тонн нефтяного кокса на $38 млн 337,15 тыс.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно данным, это на 20,2% меньше по объему и в 2,9 раза больше по стоимости по сравнению с тем же периодом прошлого года.

За минувшие 8 месяцев доля нефтяного кокса в общем экспорте страны составила 0,22%.

Отметим, что в январе-августе этого года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $32 млрд 118 млн. Из внешнеторгового оборота $17 млрд 65 млн пришлось на экспорт, а $15 млрд 53 млн - на импорт. За последний год экспорт сократился на 6,4%, а импорт увеличился на 17,9%.