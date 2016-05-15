​Азербайджан, Турция и Грузия будут вместе обеспечивать безопасность нефтепроводов

Баку. 15Май. REPORT.AZ/Азербайджан, Турция и Грузия договорились совместно обеспечивать безопасность нефтегазопроводов.

Как передает Report, об этом заявил в воскресенье в Габале министр обороны Турции Исмет Йылмаз.

"Министры трех стран обсудили вопрос обеспечения безопасности нефтегазопроводов и было получено согласие на этот счет", — сказал Йылмаз на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии в Габале.

Четвертая трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии прошла в Габале на севере Азербайджана по приглашению министра обороны Азербайджана Закира Гасанова.