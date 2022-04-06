О нас
Аудио новости

Азербайджан стал вторым в мире по потенциалу ветроэнергетики

Азербайджан стал вторым в мире по потенциалу ветроэнергетики Азербайджан занимает второе месте в мире по потенциалу прибрежной ветроэнергетики.
Энергетика
6 апреля 2022 г. 14:37
Азербайджан стал вторым в мире по потенциалу ветроэнергетики

Азербайджан занимает второе месте в мире по потенциалу прибрежной ветроэнергетики.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Global Wind Report 2022, подготовленном глобальным Советом по ветроэнергетике (Global Wind Energy Council - GWEC).

В отчете говорится, что Азербайджан обладает потенциалом ветроэнергетики в размере около 157 гигаватт, и к 2030 году правительство планирует довести долю возобновляемых источников энергии в общем объеме инвестиций в электроэнергию до 30%.

В рамках политики "зеленого водорода" в 2060 году прибрежная зона станет регионом с нулевой эмиссией. В список, помимо Азербайджана, вошли Австралия, Шри-Ланка и Турция.

Потенциал Австралии оценивается в 4 963 гигаватта, Шри-Ланки – в 92 гигаватта, а потенциал Турции - в 70 гигаватт.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan ranks second worldwide for wind energy potential
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan külək enerjisi potensialına görə dünyanın 2-cisi olub

Самое важное

В Армении признали факт передачи истребителей России
В Армении признали факт передачи истребителей России
6 апреля 2022 г. 15:07
Впервые за 30 лет в Шуше совершен полет на параплане
ВидеоВпервые за 30 лет в Шуше совершен полет на параплане
6 апреля 2022 г. 11:21
Сегодня в Брюсселе состоится встреча главы Евросовета с лидерами Азербайджана и Армении
Сегодня в Брюсселе состоится встреча главы Евросовета с лидерами Азербайджана и Армении
6 апреля 2022 г. 10:21
Азербайджанские военнослужащие готовятся к международным учениям Эфес-2022
ФотоАзербайджанские военнослужащие готовятся к международным учениям "Эфес-2022"
6 апреля 2022 г. 10:08
На азербайджано-иранской границе произошла перестрелка
ФотоНа азербайджано-иранской границе произошла перестрелка
5 апреля 2022 г. 12:53
В Баку представлен План действий Совета Европы для Азербайджана до 2025 года
ФотоВ Баку представлен План действий Совета Европы для Азербайджана до 2025 года
5 апреля 2022 г. 10:22
В связи со взрывом в бакинском ночном клубе задержаны три человека
В связи со взрывом в бакинском ночном клубе задержаны три человека
4 апреля 2022 г. 22:44
Мать героя Апрельских боев: Мы все ждали его возращения...
Фото Мать героя Апрельских боев: Мы все ждали его возращения...
4 апреля 2022 г. 17:47
ВС Армении подвергли обстрелу Товуз
ВС Армении подвергли обстрелу Товуз
4 апреля 2022 г. 13:33
Эксгумированы останки, найденные в Фаррухе
Эксгумированы останки, найденные в Фаррухе
4 апреля 2022 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi