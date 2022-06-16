Вике-Фрейберга: Азербайджан стал альтернативным источником поставок энергоносителей

Азербайджан стал хабом в вопросах поставок альтернативных источников энергии. Об этом Report сказала сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберг. "В настоящее время Азербайджан стал центром поставок альтернативных источник

Азербайджан стал хабом, альтернативным источником поставок энергоносителей в Европу, свободным от какого-либо политического давления.

Об этом Report заявила сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга.

"В настоящее время Азербайджан стал альтернативным источником поставок энергоносителей, при этом без всякой политической повестки, свободной от политического давления. Россия использует поставки энергоносителей в качестве инструмента политического давления", - отметила Вайра Вике-Фрейберга.

По ее словам, Азербайджан также становится хабом по "зеленым", возобновляемым видам энергии: "Возобновляемые виды энергии - это будущее. Азербайджан не рассчитывает только на имеющие в стране природные ресурсы и запасы традиционных энергоносителей, а инвестирует значительно в разработку новых технологий, что имеет критическое значение для выживания нашей планеты", - сказала она.