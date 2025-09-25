Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Азербайджан обеспечивает стабильные поставки газа в ЕС по долгосрочным контрактам

    Энергетика
    • 25 сентября, 2025
    • 12:26
    Азербайджан обеспечивает стабильные поставки газа в ЕС по долгосрочным контрактам

    Азербайджан сыграл важную роль в снижении зависимости Европы от российского газа.

    Как сообщает Report, об этом заявил экономист по нефтяным рынкам Energy Intelligence Group Жюльен Матонье на мероприятии "Каспий и Центральная Азия - нефтепереработка, нефтехимия, торговля, логистика" в Баку.

    По его словам, поставки газа в Европу растут на фоне сохранения геополитического баланса в Каспийском регионе.

    "Азербайджан смог увеличить поставки газа в Европейский союз за счет проекта "Шахдениз", и это очень успешный шаг. Он взял на себя обязательство к 2027 году удвоить экспорт газа в ЕС до 20 млрд кубометров. Этот процесс реализуется через Трансанатолийский и Трансадриатический трубопроводы. Расширение операций BP на месторождении "Шахдениз" – с помощью шести новых скважин – обеспечивает как внутренние потребности Азербайджана, так и стабильные поставки в рамках долгосрочных контрактов с ЕС. С технической точки зрения это успешный проект", - отметил он.

    Матонье добавил, что это также успешный шаг с геополитической точки зрения, так как газовое сотрудничество Азербайджана с Европой направлено на диверсификацию поставок. "Проект продвигался не как инструмент конкуренции с Россией, а как диверсификация поставок. Это очень умелый дипломатический шаг страны. Азербайджан продолжает сотрудничество с Россией в энергетической сфере, в том числе в торговле электроэнергией и региональных инфраструктурных проектах, одновременно расширяя экспорт газа в Европу. Это пример умелой стратегии диверсификации", - подчеркнул экономист.

    Он отметил, что Турция также сыграла важную посредническую роль в этой политике Азербайджана.

    "Большая часть поставок газа в Европу проходит через Турцию. Анкара имеет сильные энергетические и политические связи как с Баку, так и с Москвой, и это играет роль дипломатического буфера. Азербайджан использовал Турцию как идеального партнера в энергетической дипломатии, и я считаю, что это было очень успешно реализовано", - добавил Матонье.

    Azərbaycan Aİ ilə uzunmüddətli müqavilələr üçün sabit təchizat yaradır
    Azerbaijan establishes stable supply for long-term contracts with EU

