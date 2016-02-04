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    Азербайджан сократил выработку электроэнергии на 9%

    В январе текущего года в энергосистеме страны было выработано около 2,1 млрд. кВт/час электроэнергии

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В январе текущего года в энергосистеме страны было выработано около 2,1 млрд. кВт/час электроэнергии. Об этом сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерэнержи".

    Отметим, что это на 0,2 млрд. кВт/час или 8,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Наряду с этим, в течение месяца был продолжен энергообмен с соседними странами.

    Напомним, что в 2015 году было выработано около 22,5 млрд. кВт/час электроэнергии. 

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