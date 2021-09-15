Азербайджан сократил производство метанола на 40%

В январе-августе этого года в Азербайджане произведено 197,2 тыс. тонн метанола (метиловый спирт).

В январе-августе этого года в Азербайджане произведено 197,2 тыс. тонн метанола (метиловый спирт).

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 39,7% меньше аналогичного показателя прошлого года.

На 1 сентября запасы готовой продукции составили 31,9 тыс. тонн.

Производство метанола осуществляется на метаноловом заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Гарадагском районе Баку. Метаноловый завод сдан в эксплуатацию в 2013 году, передан под управление ООО SOCAR Methanol с 2016 года, а с августа 2017 года стал собственностью компании. Максимальная производительность завода составляет 650-700 тыс. тонн метанола в год.