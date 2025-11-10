Азербайджан сократил импорт электротехники из Турции почти на 15%

Азербайджан в октябре сократил в стоимостном выражении импорт электротехнической продукции из Турции почти на 15%.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Турецкую ассамблею экспортеров.

Согласно ее данным, в январе-октябре текущего года Азербайджан импортировал из Турции электротехнической продукции на сумму 184,519 млн долларов США, что на 2,4% меньше показателя аналогичного периода 2024 года.

Только в октябре Турция экспортировала в Азербайджан электротехнической продукции на $19,122 млн. Это на 14,8% меньше по сравнению с годом ранее.

За 10 месяцев стоимость экспорта электротехнической продукции Турции увеличилась на 5,7% в годовом исчислении до $14,529 млрд, а в октябре выросла на 6,1% до $1,644 млрд.

Больше всего электротехнической продукции из Турции импортировали Великобритания ($1,475 млн, рост в годовом значении 6,1%), ФРГ ($1,147 млн, +0,6%) и США ($918,363 млн, +49,4%).