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Азербайджан сократил экспорт метанола на 34%

Азербайджан сократил экспорт метанола на 34% В январе-сентябре 2020 года из Азербайджана в зарубежные страны было экспортировано метанола на сумму 35,4 млн долларов США
Энергетика
3 ноября 2020 г. 14:02
Азербайджан сократил экспорт метанола на 34%

В сентябре Азербайджан экспортировал метанол на 5,3 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на октябрьский "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В годовом сравнении показатель сократился на 0,1 млн долларов США или 1,8%.

По данным Госкомстата, в 2019 году произведено 345,5 тыс. тонн метанола, что на 80,5% превышает показатель 2018 года.

В январе-сентябре 2020 года из Азербайджана в зарубежные страны было экспортировано метанола на сумму 35,4 млн долларов США. Это на 18,1 млн долларов США или на 33,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство метанола осуществляется на метаноловом заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), расположенном в Гарадагском районе.

Метаноловый завод сдан в эксплуатацию в 2013 году, передан под управление ООО SOCAR Methanol с 2016 года, а с августа 2017 года стал собственностью компании. Максимальная производительность завода составляет 650-700 тысяч тонн метанола в год.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan metanol ixracını 34%-dək azaldıb

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