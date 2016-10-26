Азербайджан сохранил статус "страны-кандидата" в EITI

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ 24-26 октября этого года в столице Казахстана Астане состоялось 35-е заседание международного правления Инициативы прозрачности в добывающей промышленности (EITI).

Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтефонд (ГНФАР), на заседании приняла участие делегация под руководством исполнительного директора фонда, председателя правительственной комиссии и многосторонней группы EITI Шахмара Мовсумова.

В рамках заседания состоялись обсуждения оценки и статуса Азербайджана в EITI. Правление EITI отметило, что по итогам второй оценки в стране наблюдается заметный прогресс и продвижение в исполнении ряда требований, в связи с чем принято решение о сохранении за Азербайджаном статуса “страны-кандидата”.

Отметим, что EITI является добровольной многосторонней инициативой, поддерживаемой компаниями, правительствами, инвесторами и организациями гражданских обществ. EITI – глобальный стандарт по оценке прозрачности в добывающей сфере. Азербайджан присоединился к Инициативе прозрачности в 2003 году. В 2009 году страна получила награду EITI за достижения в сфере реализации инициативы.